Senza responsabilità non c’è solidarietà

Immigrazione e Patto di stabilità sono le priorità dell’Italia e di queste ha discusso ieri Giuseppe Conte in visita a Bruxelles da Ursula von der Leyen – il premier ha anche incontrato Donald Tusk: una giovialità disarmante. Solidarietà è di nuovo il termine-chiave dei rapporti europei e in termini migratori si traduce in procedure di riallocazione quanto più automatiche. Gli scontri reiterati dell’ex ministro Salvini sugli sbarchi avevano contribuito ad allontanare una qualsivoglia soluzione solidale europea, ma si sa che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.