Il governo vuole istituire porti sicuri in Africa settentrionale

Il “falso miracolo” della ricerca scientifica italiana

Parigi, 26 set - (Agenzia Nova) - Nel 2017 l’Italia ha dedicato l’1,35 per cento del Pil alla ricerca scientifica (23 miliardi di euro), mentre la Francia ha investito nel settore il 2,25 per cento del suo Pil (50 miliardi di euro). Nonostante questa differenza, nella Penisola sono stati pubblicati 119.405 articoli scientifici, contro i 120.908 dell’Esagono. Un risultato che a prima vista potrebbe sorprendere visti i deboli sforzi economici dell’Italia. Tuttavia, spiega il quotidiano francese “Le Monde”, gli indicatori necessari per valutare i lavori dei ricercatori non devono basarsi esclusivamente sugli aspetti quantitativi, ma devono anche prendere in considerazione la qualità delle pubblicazioni. I tanti lavori provenienti dalla ricerca italiana sono il frutto di una strategia volta a far levitare le cifre per soddisfare dei criteri di valutazione quantitativi.