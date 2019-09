I 182 della Ocean Viking verranno fatti sbarcare a Messina

Il ministro dell'Interno Lamorgese oggi a Malta per incontro su ripartizione nell'Ue

Berlino, 23 set - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sarà oggi a La Valletta per discutere con gli omologhi tedesco Horst Seehofer, francese Christophe Castaner, e maltese Michael Farrugia di un nuovo meccanismo per la ripartizione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo tra gli Stati membri dell'Ue. Come ricorda il quotidiano tedesco “Berliner Morgenpost”, l'iniziativa è stata elaborata da Seehofer recependo le proposte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il ministro dell'Interno tedesco ha, tra l'altro, affermato che Germania e Francia sono disposte ad accogliere ciascuna il 25 per cento dei profughi salvati nel Mediterraneo e sbarcati in Italia, dove ne rimarrebbe il 10 per cento. All'incontro di La Valletta prenderanno parte sia funzionari della Finlandia, che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, sia rappresentanti della Commissione europea.