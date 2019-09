L'appello di Eni per ridurre le tensioni nel Golfo

Steinmeier, dobbiamo opporci a nazionalisti e populisti

Berlino, 20 set - (Agenzia Nova) - Se 75 anni dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, nazionalisti e populisti rendessero l'Europa “spregevole”, Germania e Italia “dovrebbero opporsi con fermezza”. È quanto affermato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier durante il pranzo di Stato offerto in suo onore al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella serata di ieri, 19 settembre. Italia e Germania, ha poi dichiarato Steinmeier, dovrebbero “aprire la strada al futuro dell'Europa”, per esempio nella questione migratoria e nella stabilizzazione della Libia. Come riferito dall'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”, Steinmeier è in Italia da ieri per una visita di Stato di due giorni che, dopo Roma, lo porta oggi a Napoli.

La Spagna conferma all'Italia il suo no alla proposta di ridistribuzione

Madrid, 20 set - (Agenzia Nova) - Spagna e Italia hanno ridotto al minimo il dialogo per tutta la durata del governo di coalizione di Lega e Movimento 5 stelle, soprattutto su temi delicati come la gestione dei flussi migratori. Ad appena due settimane dall'insediamento del nuovo esecutivo, però, il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, dopo averlo richiesto tramite missiva, si è riunito ieri, 19 settembre, con la nuova titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, a Roma, mettendo così fine a un periodo di insolito silenzio. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais", sottolineando che i due ministri si sono trovati d'accordo sull'idea che l'Unione europea debba gettare le basi per un sistema di ridistribuzione automatica dei migranti, per ridurre la pressione sui principali paesi di entrata. Nonostante la sintonia espressa ieri, dopo mesi di tensioni con l'ex ministro Matteo Salvini, in particolar modo a causa del caso Aquarius, Marlaska ha però respinto la proposta promossa da Francia e Germania di creare un gruppo fisso di Stati che si impegni ad accogliere una quota di migranti soccorsi in mare dalle ong. Secondo il ministro, infatti, non si può limitare la solidarietà comunitaria ai soli naufraghi portati a terra dalle ong, separandoli da chi viene soccorso dalla Guardia costiera . "Non possiamo fare queste differenziazioni", ha insistito Marlaska.

Energia: Ad Eni Descalzi esorta a ridurre tensioni nel Golfo

Londra, 20 set - (Agenzia Nova) - L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha esortato i leader mondiali a ridurre le crescenti tensioni nel Golfo Persico, in un momento in cui la maggiore compagnia energetica italiana si sta lanciando in un vasto piano di espansione in Medio Oriente. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "Financial Times", riferendo quanto affermato da Descalzi durante un incontro tenuto ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabia Uniti. Tra l'altro, Descalzi ha dichiarato che, nel Golfo Persico, "non possiamo rischiare una guerra, un grande conflitto che investirebbe molti paesi". L'amministratore delegato di Deni ha aggiunto: "Non è una questione di sicurezza energetica, in gioco ci sono molte vite umane".

Le banche italiane e spagnole disertano l'asta Bce

Madrid, 20 set - (Agenzia Nova) - La Banca centrale europea (Bce) ha lanciato ieri, 19 settembre, la sua prima asta dopo l'annuncio della scorsa settimana del governatore Mario Draghi dell'avvio di un nuovo piano per stimolare l'economia. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Cinco Dias", precisando che l'Eurotower ha assegnato 3,4 miliardi di euro in prestiti a lungo termine nell'ambito della cosiddetta operazione Tltro-III. L'asta, il cui ammontare è stato molto inferiore rispetto alle attese della vigilia di una cifra compresa fra i 20 e i 100 miliardi di euro, ha visto la partecipazione di 28 banche, fra cui nessuna spagnola e italiana.

L’armonica bellezza di Sophia Loren

Berlino, 20 set - (Agenzia Nova) - L'emittente radiofonica tedesca “Deutsche Welle” dedica un approfondimento a Sophia Loren, la diva dalla “armonica bellezza” e la “mamma nazionale” degli italiani, in occasione del suo 85mo compleanno che ricorre oggi.

