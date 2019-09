Il Mise concede la sesta proroga ad Alitalia

Davino (Fca), affermare che “la Fiat muore” è un'insolenza

Berlino, 17 set - (Agenzia Nova) - Affermare che “la Fiat muore”, come ha sostenuto “un grande tabloid tedesco”, è “una sfrontatezza, è ingiusto e poco professionale”. È quanto dichiara il direttore generale per la Germania del gruppo automobilistico italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Maria Grazia Davino, in un'intervista al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Davino sottolinea che Fca ha “recentemente investito circa 45 miliardi di euro nel futuro, più del 20 per cento in autovetture elettriche”. Fiat è, quindi, “ben lungi dal morire, sebbene per l'auto in generale il futuro non sia facile”. Per Davino è, dunque, necessario “riconoscere e comprendere le tendenze e assumere le giuse decisioni”. “Lo facciamo anche noi”, aggiunge il direttore generale per la Germania di Fca. Riguardo allo sviluppo dell'elettromobilità da parte del gruppo, Davino rivela che, nel 2020, il veicolo commerciale Ducato sarà disponibile “in versione puramente elettrica”. Inoltre, al Motor Show di Ginevra, che si terrà nel marzo del prossimo anno, Fca presenterà “una 500 alimentata interamente a energia elettrica”. Infine, Davino afferma che “presto saremo in grado di offrire gli attuali modelli di 500 e Panda in una variante medioibrida”.