Dimmelo tu cos’è la way of life europea

Milano. La “European way of life” si è ficcata come una spina nella gola di molti analisti e commentatori europei che alla domanda: dimmi, ma cos’è lo stile di vita europeo?, si sentono soffocare. Finirà che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea che ha introdotto un commissario dedicato alla “protezione dello stile di vita europeo” (è il greco Margaritis Schinas, che tra le altre cose si occuperà di immigrazione, che era l’unico portafoglio che la Grecia aveva richiesto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.