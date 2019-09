Mappa ragionata di chi vuole cosa al summit di Malta sui migranti E' il giorno del vertice alla Valletta per creare un sistema di quote. La strada è in salita ma potrebbe essere il primo passo per una svolta. Tutto quello che c'è da sapere

E’ ancora troppo presto per chiamarla “solidarietà europea”, ma il summit di Malta ha dato vita a una inedita volontà politica europea in tema di accoglienza dei migranti. Il nuovo corso si basa su un modus operandi molto in voga in questi anni di Commissione Juncker, quello dell’Europa a doppia velocità, in cui i paesi più volenterosi si adoperano per cooperare fra loro in modo più deciso rispetto agli altri, che decidono di restare indietro....