Madame Viminale

Sentirsi come un soldato, quindi al fronte, ma al di sopra delle parti. In tempi che sembrano lontanissimi, quando ancora era difficile immaginare quello che sarebbe successo dalle elezioni politiche del 2013 in poi, per non dire di quelle del 2018, Luciana Lamorgese, attuale neo ministro dell’Interno nel governo Conte bis, prefetto in pensione dalla lunghissima carriera, intervistata da questo giornale così descriveva la sua vita da persona “al servizio dello stato”. Vita da prefetto, alto funzionario la cui figura...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.