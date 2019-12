L'Innamorato fisso non ha vigilato sulla Banca popolare di Bari

Ieri in un bar di Oslo (in stazione) uno mi fa: “Scusi perché non ha vigilato sulla Banca popolare di Bari?”. Io: “Lei come fa a sapere che sono un ispettore della Bce?” Lui: “Me l’ha detto la barista!”. Io: “Allora! Nei 28 paesi Ue ci sono 31 mila banche. Ieri sono andato a vedere la Banca dei Carpazi, il direttore non mi ha nemmeno fatto entrare in filiale; oggi sono andato a fare un’ispezione al Credito Fratelli Bonomello di Liegi. Il direttore è stato gentile, mi ha messo a disposizione un foglio scritto a biro con su: DARE-AVERE saldo +1 euro. Per me esame passato, siete a posto”. Insomma, se gli istituti di credito non collaborano, anzi mi nascondono dati, cosa faccio? La barista: “Ha ragione l’ispettore, beviamo qualcosa insieme”.