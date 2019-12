Darsi tutti alla pastorizia per non rovinare il pianeta

Ragionamento molto bello sulla conferenza sul clima COP25. Inizio componimento di prima superiore (liceo Verri di Milano). Dispiace offendere la professoressa del Wwf che correggerà questo mio testo. Spero mi darà 5,5 come voto. Pochi giorni fa ho visto le foto della danza di Mercurio attorno al sole (vedi Google). Non pensavo. Mercurio è un puntino un miliardo più piccolo del sole. La domanda è questa: possono i mercuriani modificare il loro clima più di quello che può fare il sole? Subito mi hanno chiamato a Madrid alla conferenza. Qui per non offendere i miliardari ambientalisti ho sostenuto la tesi opposta. Cioè l’attività umana fa cambiare il clima. L’unica è darsi tutti alla pastorizia, anche in tangenziale ovest a Milano, dove già successe. Ma certe notizie è meglio di no.