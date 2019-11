Il vero obiettivo delle Sardine per la Lombardia

Come responsabile delle Sardine per la Lombardia ieri siamo andati da Alba Parietti. Ecco in breve: “Alba, vorremmo candidarti alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Sei l’unica candidata che può sconfiggere le destre. Per favore, Alba…”. Aspettiamo la risposta oggi. Alba ha detto che deve pensarci. Nel caso, Luca Carboni è già pronto come nostro candidato presidente. Bello sarebbe Alba Parietti presidente di regione e Luca Carboni vice. Noi oggi per sicurezza andiamo a chiedere la disponibilità ad altri due personaggi famosi legati al territorio: Ligabue e Guccini. Alla cultura e alla sicurezza. Grazie per aver chiamato Sardine la nuova Dc.