Lettera d'amore a Sabrina Salerno

Gentile Sabrina Salerno; tutti i giorni per almeno due ore sento su YouTube le tue canzoni. Sono molto belle. Sono italiano ma lavoro sul traghetto Tunisi-Gibilterra. Lo guido io. Ieri per motivi sconosciuti è rimasto fermo. Mi hanno messo sulla linea Gibilterra-Isole Baleari (da dove ti sto scrivendo questa lettera d’amore). Quando sono libero partecipo volentieri alle rievocazioni storiche in costume. Oggi c’è quella dell’entrata a Ferrara di Elisabetta d’Este. Saremmo orgogliosi se Elisabetta d’Este la facessi tu. Lei era bellissima come te. Se non puoi non c’è problema. Sempre oggi facciamo la rievocazione storica dell’entrata a Ravenna di Patrizia (detta la bella). Siamo nel 1568, e anzi di più. Amore, faresti tu la Patrizia? L’abito è sontuoso fatto a mano uguale preciso a quello di allora, con perle ecc. Se non puoi non c’è problema. Un bacio. Tuo Milani Maurizio già comico di Zelig (ma neanche).