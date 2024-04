Il problema di portare un carro funebre all'autolavaggio

Tutti si toccano le balle o fanno altri scongiuri. Non capiscono che per una cerimonia la macchina deve essere lavata a lucido

Parlando con un impresario di pompacce funebri, che stimo, e sono innamorato di lui, diceva: “Quando all'autolavaggio porto un carro funebre, gli altri clienti si comportano da matti. Chi scappa con la macchina ancora schiumata, chi si tocca le balle, chi va in comune a lamentarsi. Ma insomma! Non posso fare un funerale con il carro non lucido e in disordine. Devo lavarlo e passargli la cera. La gente non accetta”. Io: “Allora?”. Lui: "Il comune, o meglio un consorzio dell'area metropolitana di Milano, ha installato un carwash solo per carri funebri”. Io: “Quanti sono che vanno lì”. Lui: “Tutti, cioè 1500 tra carri e carrozzoni. Il bello è che tanti autisti di carri funebri, quando ne vedono un altro, si toccano le palle.