La salma di Vlad l'impalatore trovata a Verona

Ma non si sa se sia davvero lui, dopotutto chiunque potrebbe scrivere una targhetta con il nome su un qualsiasi feretro trovato in giro

Ieri nei lavori di ampliamento della stazione di Verona è stato trovata la salma di Vladimir l'impalatore. Alcuni (come me stesso) hanno messo in dubbio sia lui. Il fatto che ci sia una targhetta non prova che il feretro sia di Vladimir l'impalatore. Anche noi da ragazzi, in campagna, quando trovavamo una tomba scrivevamo: “Tarquinio Prisco, Filippo il Bello” ecc. Ma erano davvero loro? Magari sì!