Il tour mondiale della salma di Esopo

La salma di Esopo, fu rinvenuta intatta (tranne l'apparato di Golgi) nel 1971. In un deposito adibito a bottiglie di cognac. Che è di epoca recente (inutile dirlo). E' facile che 2900 anni fa quel posto era un insediamento persiano. Il ritrovamento ebbe risonanza mondiale. Diversi stati reclamarono il feretro. La banca mondiale decise di farla girare nelle varie città. Il tour è ancora oggi in atto. Da noi Esopo venne esposto nel 1980 a Milano, alla triennale. Poi l'altra data a Pescara. Esibito nella casa di Esule. L'ultima volta che è passata in Italia era il 2022, sempre a Milano (a casa di un ragazzo che non voleva) e Chieti. Alcuni sostengono che non è la salma di Esopo, ma di Plauto. Comunque va bene uguale. Non hanno più parenti, né uno né l'altro. che si lamentano per le tristi condizioni.