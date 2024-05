Il motivo per cui sono diventato obitorista? Mi piace spaventarmi

Ancora oggi, dopo 35 anni che lavoro, quando arriva una salma non reggo la paura. E' il mio hobby e ormai succede almeno cinque o sei volte al giorno

Da bambino mi piaceva spaventarmi. Finito le scuole dovevo trovare un lavoro che mi permettesse tale hobby. Decisi per obitorista. A distanza di 35 anni, ancora oggi quando arriva una salma mi spavento. Il mio collega ci scherza: “Come si fa? Per noi è normale”. Io: “Lo so! Ma non posso farci niente, sono nato da uno spavento e ormai non si contano più”.