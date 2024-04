Le marche di automobili che non ammettono carri funebri

Sono molte, e alcune minacciano addirittura i concessionari che si permettono di avviare la conversione con una macchina del loro marchio. Spieghiamo bene

Alcune marche di automobili obbligano i concessionari a non vendere i loro modelli ad agenzie funebri, che unificando l’auto la trasformano in carrozzone per funerali. La più famosa è la Porsche. Minaccia di togliere l’insegna al concessionario se si permette di far ciò. Altre marche non si oppongono all’eventuale conversione di un loro modello. Es. La 127 Fiat modificata a carro funerario è molto diffusa. Solo Bmw e Autobianchi per quanto riguarda marche di camion e trattori. Sono tutti disponibili, basta vendere, poi trasformarlo a piacimento. Es. banco per formaggi (mercato ambientale). Autowurstel cioè metà auto rimane di serie, il resto a forma del prodotto che si vuol vendere. Auto per trasporto bare d’uranio, per cui il muso è uguale ma il posteriore è schermato. Anche se in caso di furto il ladro molla le bare d’uranio in campagna, porta il mezzo al capannone e provvede a smontare la parte nobile: motore e balle varie, con sicuro innamoramento dell’impiegata in ufficio che, felicemente coniugata, continua a innamorarsi degli uomini immaturi. In questo caso ladri d’auto. Per me fa bene. Dopo il primo incontro in motel rimane delusa e lo lascia. Quello che voleva lui.