Il debito pubblico in stazione

Noi dell’Istituto Bruno Leoni siamo molto contenti di esserlo. Ieri siamo andati in comune a Cremona a parlare con il sindaco: “Vorremmo mettere giù in stazione il tabellone che segna il debito pubblico dell’Italia”. Sindaco: “Per me potete metterlo!”. Io: “Non chiediamo alle Ferrovie dello stato?”. Sindaco: “Sì, chiedo. Anzi, chiedi tu!”. Io: “Come tabellone è molto bello e completo. Pensi che intanto che siamo stati qui da lei il debito è salito di 100 milioni di euro”. Sindaco: “Però non penso…”. Io: “Nemmeno io, non ho mai visto una roba simile”.