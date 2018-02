Monarchici d'Italia, dove siete?

Come ragazzo sono sempre stato monarchico. Vediamo insieme oggi sul Foglio la componente monarchica dei vari partiti quanto vale.

– Partito democratico 4 per cento (dei militanti: la simpatia per la monarchia e spera in un ritorno)

– Forza Italia 15 per cento (forse anche di più)

– Lega 10 per cento

– Fratelloni d’Italia 10 per cento

– 5 stelle 10 per cento

– Rivoluzione democristiana di Rotondi 21 per cento

– Ferrero, Civati, Articolo 1 e compagnia di giro 0 per cento (cioè nessuno dei loro minitanti ha nostalgia del re).

Allegato

Ecco l’Atto finale del convegno su Italia e monarchia che si è svolto ieri all’Hotel Principe di Piemonte a Milano:

– Reggenza provvisoria della nuova a Juan Carlos di Spagna. Che poi lui nomina il nuovo sovrano, suo cugino Filippo d’Umbria.

Sarebbe bello che il Foglio diventasse il giornale di noi monarchici italiani. Ma non penso. Però può anche essere più avanti.

Ps. Ieri sono stato nominato tenente della Real Casa. Potevano farmi tenente colonnello vista l’età. Così risulto il più vecchio tenente delle Forze armate in Europa.