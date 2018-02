Cose da pazzi

Ieri un giovanotto entra in comune e dice: “Ho il mal di palle, portatemi al manicomio!”. Impiegato: “Calma, calma, anche perché i manicomi sono chiusi. C’è ancora qualcosa ma è difficile entrare”. Un cittadino che era in comune: “Capisco il ragazzo, in queste zone si è sempre sostenuto che chi diceva di avere il mal di balle era pazzo”. Impiegato: “Cosa facciamo?”. Cittadino: “Portiamolo in un altro comune”.