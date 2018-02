Votazione sul gradimento per il premier

Votazione fatta ieri tra i soci del club filatelico di Milano (135.000 iscritti). Si vota sul gradimento per il premier di governo. Spoglio: Mogherini, Federica Mogherini, F. Mogherini, Mogherini, Mogherini, Mogherini… e così via. Tutte le 135.000 schede hanno votato così. Tranne due che hanno votato per Di Maio, ma le ho annullate.

Ieri gli appartenenti al circolo numismatico di Milano hanno votato per quale leader di governo vogliono. Ecco l’esito, scheda per scheda: Gentiloni, Gentiloni, Gentiloni, Gentiloni, Gentiloni, Tajani, Gentiloni, Tajani. La sequenza è sempre questa.

Nota metodologica: chi è socio di questo circolo non sono tutti dello stesso partito. Ci sono anche quelli di Potere operaio, che però hanno votato altri candidati. Io ho annullato tutti i loro voti.