I conti in tasca ai governi Renzi-Gentiloni, aspettando il prossimo

In Dio abbiamo fede ma tutti gli altri devono portare i dati”. Per valutare quale Italia i governi Renzi e Gentiloni lasciano in eredità alla prossima legislatura, è opportuno prendere sul serio la battuta dello statistico W.E. Deming. Pertanto vogliamo tentare un bilancio il più scarno e fattuale possibile del quadro di finanza pubblica e delle maggiori riforme portate avanti nel periodo 2014-2017. Fare chiarezza sulla reale situazione dei conti pubblici è essenziale anche per valutare la fattibilità concreta delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.