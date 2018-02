La preghiera di Luna e Lupo in un oceano di Memoria

Tulipani screziati dai petali ornati da corniole di piccoli denti. Perfetti per rosicchiare la luce e farne un vivace, rapido e rapace istante dell’Eterno. Perfetti per catturare la goccia di rugiada e farne oceano di Memoria. Istruiva alla preghiera, ieri, Luna, Lupo che se ne stava come tumulto presso al fiume Salso (nella radura in cui gli uccelli sono compagni agli angeli nelle melodie). Bella come uno specchio di luce, Luna, coi suoi tulipani screziati, accompagnava Lupo alla prosternazione e gli diceva: “Non è che visione, beatifica visione e parola, e null’altro”.