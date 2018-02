Solo rose e tulipani. Dici, lupo?

Tu dici, diceva ieri Luna a Lupo, che tutte queste rose e tulipani sono solo rose e tulipani? E, invece, no: non sono che onde nello zefiro tra fiumi e prati; sono cavalieri in cerca di moschee, taverne e scuole; sono come capelli scompigliati su lenzuola immacolate; sono febbre in viva attesa dell’innocenza; sono i cento cieli accolti in custodia nei santuari di purissimo muschio; sono la trapunta di un unico velo che porta con sé – alla progenie del sole – fontane e verzura appena matura. E sono rare perle nell’oceano di pece che dilaga lontano da noi, amore, da noi che siamo in cerca dell’Amato.