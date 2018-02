Il Flauto magico. Dirige Lupo

Chissà come le venne in mente a Luna, ieri, di convocare Papageno, Pamina, Sarastro e poi ancora le tre Dame e fare con loro la rappresentazione del Flauto Magico. I fiocchi di neve andavano a picchettare di bianco il manto candido delle spose promesse ai Dragoni dell’Imperatore delle Terre Remote (giunti di buon ora presso la Chiesa Madre, di fronte ad Altesina). Non ci fu la marcia nuziale bensì solo Mozart quando Luna, spargendo ranuncoli, ordinava a Lupo di dirigere l’orchestra. Attaccò il suono e se ne venne il cielo nella gioia, astrifiammante.