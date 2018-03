Trump, una manna per l'Europa

L’amministrazione Trump si sta rivelando una benedizione in incognita per l’Unione europea” ha scritto Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “Nonostante molte dichiarazioni retoriche del presidente offendano le sensibilità europee, e alcuni atti scenici come l’uscita dall’accordo di Parigi sul clima facciano parlare di ‘crisi’ dei rapporti transatlantici, le effettive conseguenze delle politiche dell’Amministrazione stanno rafforzando le fondamenta d’Europa in maniera sorprendente.

Un anno fa, i timori che un’Amministrazione Trump presunta filo-russa abbandonasse la Nato, e lasciasse l’Europa in pasto ai lupi, creò non pochi mal di pancia agli europei. Oggi quei timori paiono bizzarri. Pochi in Europa, però, hanno davvero capito quanto anti-russa e pro-europa sia in essenza la politica estera trumpiana. Ciò è dovuto al fatto che i riflessi europei, sopratutto quelli tedeschi, sono spesso tutto fuorché strategici. Parole altisonanti e risoluzioni nobili vengono scambiate per fatti compiuti, sicché la carta da regalo assume più importanza del regalo stesso. Molti europei, e altrettanti americani, quando sentono la parola ‘fracking’ (l’estrazione pressurizzata del gas e del petrolio, ndt), per esempio, non pensano certo che ciò abbia a che fare con un’offensiva energetica americana che limita le ambizioni geopolitiche della Russia, e che allo stesso tempo crea le condizioni per una rinnovata prosperità europea.

Il fatto che tecniche non convenzionali (e in rapido sviluppo) come il ‘fracking’ stiano liberando enormi risorse di gas e petrolio presenti nel sottosuolo americano è ben più che un semplice toccasana per l’economia domestica. E’, in effetti, uno strumento chiave della politica estera americana. Queste risorse non solo priveranno i paesi del medio oriente delle proprie capacità finanziarie, che in tanti hanno utilizzato per sostenere il radicalismo e il terrorismo. Costringono anche la Russia, la cui economia è altamente dipendente dalle esportazioni petrolifere, a soppesare il costo di ogni singolo proiettile sparato in Ucraina e di ogni singolo mercenario spedito in Siria. Non tutti, in Europa, odiano l’Amministrazione Trump. Parigi, che da tradizione ha un’idea meno romantica della geopolitica rispetto a Berlino, la vede come un’opportunità storica. Mentre la Germania si mangia le unghie notando l’evidente scetticismo americano nei confronti dell’agenda valoriale tedesca, il presidente Emmanuel Macron spera di sostituire un’indebolita cancelliera Angela Merkel come partner europeo chiave dell’America”. Il ritiro americano dalla cabina di comando del mondo, conclude Russell Mead, lascia un vuoto che Parigi è ben contenta di riempire. “Di nuovo, Trump sta risolvendo un altro importante problema europeo. Il crescente potere tedesco e la debolezza francese minacciavano l’equilibrio franco-germanico cui l’Ue deve gran parte del suo successo. Trump non diventerà un eroe europeo, ma all’Europa offre un’opportunità storica”.