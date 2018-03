Le guerre commerciali di Trump

"Trade wars are good”, le guerre commerciali vanno bene, ha twittato ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che le cancellerie di mezzo mondo hanno reagito furiose alla sua proposta di imporre dazi sulle importazioni di metalli. Giovedì Trump ha annunciato che la prossima settimana saranno ufficializzati dazi del 25 per cento per le importazioni di acciaio e del 10 per cento per le importazioni dei prodotti in alluminio. E’ la prima mossa di una guerra commerciale che...

