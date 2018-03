Il Tpp anti americano

Era inevitabile che, mentre tutto il mondo si chiedeva come potrà essere l’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, passasse sotto traccia la notizia che nelle stesse ore si era firmato il Tpp. Il Tpp, lo ricordate? L’accordo di libero scambio del Pacifico, pietra angolare della politica estera di Obama, faro liberale per tenere i paesi asiatici e pacifici vicini alla leadership americana in un momento in cui la Cina, un po’ con la persuasione degli yuan e un po’...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.