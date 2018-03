Trump costruisce il suo momento “Nixon goes to China”

New York. Donald Trump ha cercato a lungo di propiziare il suo momento “Nixon goes to China”, il colpo di teatro che smuove lo status quo, e l’improvvisa apertura di Kim Jong-un a un incontro, inevitabilmente storico, offre al presidente americano l’opportunità che cercava. Che tutto si risolva e sfumi nel nulla sostanziale di una photo opportunity è una possibilità concreta, forse la più probabile dati i presupposti politici e le abilità negoziali dell’Amministrazione, ma nella logica del trumpismo stupire...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.