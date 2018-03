Roma. Perché mai Donald Trump dovrebbe osteggiare il più grande deal economico dell’anno? Il deal è quello in cui Broadcom, produttore di chip di Singapore, ha fatto un’offerta ancora non ufficiale per comprare Qualcomm, concorrente americano, per la cifra astronomica di 117 miliardi di dollari. Sarebbe una delle acquisizioni più grandi degli ultimi anni, e la più grande della storia nel settore della tecnologia. Broadcom, pur essendo di Singapore, proprio per propiziare il deal l’anno scorso ha aperto un secondo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.