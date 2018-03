Sui dazi la strategia global europea è sacrosanta ma "old fashion" e rischiosa

Roma. L’Unione europea ha avvertito il presidente americano Donald Trump di aspettarsi una risposta “ferma” per avere dimostrato l’intenzione di imporre unilateralmente dazi sull’acciaio e l’alluminio importato negli Stati Uniti scatenando una guerra commerciale internazionale. “Spero vivamente che questo non succeda”, ha detto il commissario al Commercio, Cecilia Malmstrom, in conferenza stampa a Bruxelles. “Una guerra commerciale non ha vincitori”, ha aggiunto. L’Unione europea ha intenzione di colpire una serie di prodotto americani con tariffe punitive nel tentativo di convincere...

