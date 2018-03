Non solo dazi sull'acciaio: guardate la guerra commerciale digitale

Roma. I dazi sull’acciaio hanno un sapore novecentesco. Sono qualcosa che ci si può aspettare da Donald Trump, uno che pur usando Twitter compulsivamente non ha mai imparato a far funzionare un computer. “L’acciaio è acciaio. Se non hai acciaio non hai un paese”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti la settimana scorsa, introducendo i ben noti dazi su acciaio e alluminio come preludio di una possibile nuova guerra commerciale. Secondo gli analisti, se davvero dovesse cominciare una guerra...

