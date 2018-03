Roma. In una delle celebri tirate d’orecchie del presidente Donald Trump nei confronti del neolicenziato Rex Tillerson, il tycoon scriveva via Twitter che l’ex segretario di stato stava “perdendo il suo tempo” nel cercare un dialogo con la Corea del nord. Eppure la fotografia simbolo di quest’apertura americana al dialogo – quella in cui il direttore dell’intelligence sudcoreano, che aveva da poco incontrato il leader Kim Jong-un, siede nello Studio Ovale con Donald Trump e altri membri dello staff della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.