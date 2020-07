Il gusto di fare e cambiare. Milano ha bisogno di “ambasciatori” per ritrovare se stessa

Ad esempio Ernesto Pellegrini, che si avvia ai suoi ottant’anni con il consueto entusiasmo, non si è mai occupato di politica. Ha lavorato, lavorato, lavorato (“lavorare è ancora il mio divertimento e mi diverto lavorando”). Guida un gruppo da quasi diecimila dipendenti, sa che la crisi sarà dura anche per il suo settore, la grande ristorazione, “ma se ci sarà da soffrire quest’anno, non sarà il male peggiore”. Non si è mai dimenticato di essere nato povero (“e se adesso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.