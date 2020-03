La Milano (e la Lombardia) delle politiche inverse

Il canone inverso, in musica, è una composizione nella quale il primo violino esegue una melodia e il secondo violino esegue la stessa melodia, ma al contrario. In questa sinfonia tragica che è il coronavirus, ecco un piccolo bestiario minimo di cose della politica dalla logica dubbia o rovesciata. TUTTI A CASA, AREA C - Forza Italia mena in questo periodo un suo antico cavallo di battaglia: l’abolizione (o in questo caso, la sospensione) di area C. E anche di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.