Il teorema della Trattativa e il nemico necessario. Parla il generale Mori

Per oltre quarant’anni è stato un ufficiale in servizio dell’Arma dei Carabinieri. Per altri venticinque è stato un imputato in servizio permanente. “E ora cosa farò?”, si chiede sorridendo il generale Mario Mori, subito dopo averci accolto nella sua abitazione a sud di Roma, quasi a stemperare la tensione. Il 27 aprile la Corte di Cassazione lo ha assolto in via definitiva, insieme agli ex ufficiali del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei Carabinieri, da lui fondato nel 1990, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e all’ex senatore Marcello Dell’Utri, nel processo sulla presunta “trattativa stato-mafia”. Il più grande circo mediatico-giudiziario dai tempi di Mani pulite. Si sono visti pubblici ministeri andare in televisione in prima serata, parlando dei contenuti dell’inchiesta e di “ricerca della verità”. Si sono visti presunti testimoni (poi rivelatisi meri calunniatori) parlare di “papelli”, in realtà mai rinvenuti. Si sono visti pm pubblicare libri, con gli stessi giornalisti che li avevano ospitati e intervistati, intervenire in convegni e fornire contributi per le sceneggiature di film. Si sono visti giornalisti trasformarsi in semplici passacarte degli inquirenti e addirittura magistrati scendere in politica, sfruttando la notorietà fornita dalla vicenda giudiziaria. “Io ero il nemico necessario a questo circo mediatico giudiziario e politico”, dice Mori, a lungo comandante del Ros e poi direttore del Sisde, oggi sulla soglia degli 84 anni.

