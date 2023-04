La sentenza della Cassazione è la pietra tombale su anni di imbrogli della cosiddetta Trattativa

Mori, Subranni e De Donno assolti perché il fatto non sussiste. La Trattativa stato-mafia non c'è stata: si chiude una stagione di azzardi, di mistificazioni, di imbrogli dall’antimafia pettoruta

Che cosa si inventeranno ora quei magistrati di frontiera, chiamiamoli così, che per oltre dieci anni hanno spacciato il teorema di uno Stato complice della mafia? Con quale coraggio andranno ancora in giro per giornali e televisioni ad arzigogolare sul patto scellerato tra investigatori felloni e i boss stragisti di Cosa Nostra? La Cassazione ieri ha fatto piazza pulita della cosiddetta Trattativa. Già la Corte d’appello di Palermo aveva sconfessato la sentenza di primo grado, quella che infliggeva pesanti condanne non solo ai tre alti ufficiali del Ros – Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno – che tra il 1992 e il 1993 cercarono di arginare il fiume di sangue che scorreva per le strade di Palermo, ma anche la pena a undici anni di carcere decisa per Marcello Dell’Utri.