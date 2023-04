"Sconfitti i dietrologi dell'antimafia". Parla Salvatore Lupo

“Non serviva la sentenza della Cassazione per capire che la trattativa stato-mafia non è mai esistita. L'accusa si basava sul presupposto che Cosa nostra avesse vinto, ma non è così", dice lo storico dell'Università di Palermo

"Sono contento del verdetto e del fatto che persone che sono state così a lungo imputate, da innocenti, si siano finalmente liberate da questa spada di Damocle. L’iter, come si sa, è stato interminabile, e il processo non è stato solo uno. C’è stata una serie di processi ‘paralleli’, che però alla fine hanno dato tutti lo stesso risultato”. Così, intervistato dal Foglio, lo storico Salvatore Lupo commenta la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo sulla cosiddetta “trattativa stato-mafia”, assolvendo gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e l’ex senatore Marcello Dell’Utri. “Tuttavia – aggiunge Lupo – posso rallegrarmi fino a un certo punto, perché ho sempre detto fin dall’inizio che il mio giudizio non dipendeva dalle decisioni adottate in sede giudiziaria. Ho sempre detto che l’impianto dell’accusa non stava in piedi dal punto di vista storico-politico. Quindi, quand’anche fosse stato dimostrato che i carabinieri del Ros avessero commesso dei reati, questo non avrebbe affatto significato che ci fosse stata una trattativa tra la mafia e lo Stato”.