"E' stato restituito l'onore al Ros, ora basta cialtronate". Parla Mario Mori

Intervista all’ex generale dei Carabinieri assolto in via definitiva nel processo sulla cosiddetta "trattativa stato-mafia": "Ho sempre avuto la coscienza a posto, ma mi hanno tolto vent'anni di vita"

E’ crollato definitivamente il processo sulla cosiddetta “trattativa stato-mafia”. Ieri, intorno alle 17.30, i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno assolto gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno con la formula piena “per non aver commesso il fatto”. Confermata l’assoluzione anche per l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Prescritte le posizioni dei mafiosi, Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. “E’ una grande soddisfazione – dichiara Mori al Foglio – anche se per vent’anni sono stato sotto processo. Spero che con questa sentenza finiscano anche le ‘trombonate’ di una certa stampa e di certi altri ambienti che hanno lucrato su questa vicenda”.