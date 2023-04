Trattativa stato-media. Il guaio di un paese indifferente di fronte ai pm disinteressati alle prove

Provate a chiudere gli occhi e a fare un piccolo esperimento. Provate a passare in rassegna, nella vostra mente, i nomi dei magistrati che negli ultimi anni hanno sposato le tesi della trattativa stato-mafia e provate a passare in rassegna, contemporaneamente, i nomi dei magistrati che hanno arrestato per esempio Matteo Messina Denaro, il più importante tra i boss di Cosa nostra arrestati negli ultimi anni. Con sorpresa, o forse no, scoprirete che nella vostra mente i nomi dei magistrati che hanno abbracciato i teoremi della trattativa stato-mafia sono nomi ben noti, nomi come Antonio Ingroia, come Nino Di Matteo, come Roberto Scarpinato, mentre i nomi dei magistrati che hanno arrestato grandi boss della mafia, nomi che spesso dicono poco al grande pubblico, nomi come quello del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono nomi che vi suoneranno come nuovi. Nomi di cui non ricordate il volto, nomi di cui non ricordate le parole, nomi di cui non ricordate la voce, nomi di cui non ricordate qual è stata l’ultima volta che li avete ascoltati in tv. Se c’è una lezione fra le tante che vale la pena isolare dall’incredibile farsa rappresentata dall’inchiesta sulla presunta trattativa stato-mafia (i giudici di Appello avevano assolto Mori, Subranni e De Donno perché il fatto non costituisce reato, l’assoluzione della Cassazione di due giorni fa è “per non aver commesso il fatto”: anni di scemenze spazzate via), quella lezione non può che riguardare la definizione perfetta del modello di magistrato di cui vale la pena non fidarsi. Quel magistrato – anche grazie alla trattativa stato-mafia, anche grazie a un processo che nel tempo si è trasformato in un formidabile atto d’accusa non contro i presunti servitori dello stato che sarebbero stati compromessi con la mafia (non era vero) ma contro altri servitori dello stato che hanno scelto di utilizzare la leva della lotta alla mafia per mettere la giustizia al servizio più del codice morale che del codice penale – è un magistrato oggi perfettamente riconoscibile. E’ un magistrato per cui ciò che conta in un’inchiesta non è la sentenza ma è “ciò che l’inchiesta ha scoperchiato”. E’ un magistrato per cui ciò che conta non è il processo celebrato nelle aule dei tribunali ma è quello celebrato sui media. E’ un magistrato per cui ciò che conta non è la sentenza del tribunale vero ma è la sentenza del tribunale del popolo.

