Un 25 aprile nelle aule giudiziarie. Il nuovo fronte di resistenza della magistratura

Che succede alla politica se le correnti di sinistra della magistratura dovessero trovare un nuovo terreno fertile per costruire una nuova resistenza, facendo vivere lo spirito del 25 aprile nelle aule giudiziarie? Piccolo passo indietro, prima di arrivare all’arrosto. Avete visto ieri cosa è successo: la maggioranza di governo, alla Camera, ha dimostrato ancora una volta di essere la peggiore nemica di se stessa e come è già successo in altre occasioni ha ricordato al mondo politico che, in assenza di un’opposizione tenace, i pericoli veri per il fronte di governo continuano ad arrivare dagli sgambetti che l’esecutivo continua a fare a se stesso. La notizia la conoscete: la Camera, clamorosamente, ieri ha bocciato una risoluzione speciale, per la quale era richiesta una maggioranza qualificata, una risoluzione legata al Def, il Documento di economia e finanza, con la quale si doveva autorizzare l’indebitamento dello stato.

