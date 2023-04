Perché il caso della gip di Latina arrestata riguarda anche il Csm

Per condizionare i pm, la giudice si rivolse anche ad Aldo Morgigni, ex componente del Consiglio superiore della magistratura, ma le intercettazioni (a differenza di tutte le altre) non sono state trascritte dagli inquirenti perugini. Come mai?

Chiama in causa direttamente il Consiglio superiore della magistratura l’indagine della procura di Perugia che, pochi giorni fa, ha portato all’arresto in carcere della giudice per le indagini preliminari di Latina, Giorgia Castriota, con le accuse di atti contrari a doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. La giudice è accusata di aver messo in piedi un sistema per la gestione delle procedure fallimentari che le consentiva di conferire incarichi a persone con cui intratteneva rapporti personali consolidati e poi ricevere da quest’ultime parte dei compensi da loro percepiti. Di questo sistema avrebbero fatto parte la gip, il consulente Silvano Ferraro (legata alla giudice da un rapporto sentimentale), l’amica imprenditrice Stefania Vitto e l’amministratore giudiziario Stefano Evangelista. In altre parole, la giudice Castriota nominava o faceva nominare il suo compagno e i suoi amici come amministratori giudiziari, rappresentati legali o coadiutori nelle società sequestrate, ottenendo in cambio parte dei compensi da questi percepiti, gioielli, regali, viaggi e altre utilità.