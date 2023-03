Il Csm e lo scandalo Cascini

Il nuovo Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il rientro in ruolo di tutti i precedenti componenti togati dell’organo di governo autonomo dei magistrati. Tra questi spicca Giuseppe Cascini, noto pm di Roma (ha indagato pure su “Mafia Capitale”, anche se poi la mafia non c’era) ed esponente di spicco di Area, corrente di sinistra delle toghe. Dopo i quattro anni passati a Palazzo dei Marescialli, Cascini farà rientro alla procura di Roma come procuratore aggiunto. Peccato che nel frattempo siano emersi diversi elementi che gettano interrogativi sull’opportunità della permanenza di Cascini a Piazzale Clodio con funzioni di rilievo come quelle di procuratore aggiunto. Innanzitutto, la procura romana sta valutando se indagare lo stesso Cascini per l’ipotesi di reato di omessa denuncia, in relazione alla vicenda dei verbali di Amara.

