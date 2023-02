L'amnesia del magistrato Ardita

Il membro uscente del Csm si candida a procuratore di Messina. Peccato che quando era a Palazzo dei Marescialli si impegnò a non presentare domanda per un ufficio direttivo per almeno un anno dalla cessazione della carica

Da un magistrato che ha fatto della coerenza e dell’inflessibilità i princìpi guida della sua carriera e della sua attività editorial-mediatica, un passo falso così nessuno se lo sarebbe aspettato. E invece, anche il “duro e puro” Sebastiano Ardita, magistrato antimafia e del Consiglio superiore della magistratura, alla fine ha fatto flop. E’ notizia di questi giorni che Ardita, in attesa di essere ricollocato in ruolo insieme a tutti gli altri ex componenti togati, ha presentato domanda per diventare procuratore capo a Messina, posto lasciato libero da Maurizio De Lucia, ora a capo dei pm di Palermo. Peccato che, dopo che nella primavera 2019 il Csm venne travolto dallo scandalo Palamara, Ardita decise di firmare una dichiarazione, insieme ad altri colleghi togati, attraverso cui si impegnava “a non presentare domanda per ufficio direttivo o semidirettivo” per almeno un anno dal giorno di cessazione dalla carica di membro del Csm. Il documento era stato elaborato “in un’ottica di responsabilità e con l’intenzione di contribuire a ristabilire un clima di fiducia nella magistratura e nel suo organo di governo autonomo”.