La verità sulla magistrata molestata da un collega e sanzionata dal Csm

Non è vero che la pm Sinatra è stata punita per aver definito “porco” in una chat il procuratore Creazzo. La toga ha cercato di condizionare, tramite Palamara, la nomina del procuratore di Roma, per sfavorire Creazzo stesso

No, non è vero che il Consiglio superiore della magistratura ha sanzionato la pm Alessia Sinatra per aver definito “porco”, in una chat con Luca Palamara, il magistrato che l’aveva molestata sessualmente, Giuseppe Creazzo, a sua volta punito sul piano disciplinare. Le cose non stanno così, e sarebbe bastato leggere con attenzione il capo di incolpazione a carico della magistrata per riportare la notizia correttamente, senza creare inutile scalpore.