La doppia figuraccia del Csm sulla nomina del procuratore di Reggio Calabria

Si fa sempre più grottesca la vicenda della nomina del capo della procura di Reggio Calabria, uno degli uffici giudiziari più importanti del paese, in prima fila nella lotta alla ‘ndrangheta. L’ultimo atto è giunto la scorsa settimana, quando il Consiglio di stato ha annullato per la seconda volta la nomina avvenuta nell’aprile 2018 da parte del Csm di Giovanni Bombardieri a capo della procura reggina, accogliendo il ricorso proposto da Raffaele Seccia, ex capo della procura di Lucera (Foggia) e attuale sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. La nomina di Bombardieri a procuratore di Reggio Calabria era stata annullata una prima volta nel maggio dello scorso anno dal Consiglio di stato, in accoglimento di un primo ricorso presentato da Seccia. Nonostante l’annullamento, il Consiglio superiore della magistratura aveva confermato all’unanimità la nomina di Bombardieri, ribadendo la decisione che aveva assunto quattro anni prima. Una scelta ora di nuovo bocciata dal supremo organo di giustizia amministrativa.

