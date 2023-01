Il Csm va a destra, ma è quella di Salvini. Sinistra nel pallone

E’ Fabio Pinelli, membro laico in quota Lega, il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Lo ha eletto il plenum del Csm con 17 voti al terzo scrutinio. Dietro di lui il laico voluto dal Pd, Roberto Romboli, che ha ottenuto 14 voti. Una scheda bianca. Si tratta di una svolta: per la prima volta nella storia un laico di centrodestra viene eletto vicepresidente dell’organo di governo autonomo delle toghe. Un successo dunque per la maggioranza di governo (targato più Lega che FdI), e uno smacco per il Pd. Anche se nel suo primo intervento Pinelli ha voluto rivendicare la sua autonomia, definendosi “una figura non politica e indipendente”: “Cercherò di portare avanti il mio dovere tenendo alti i valori della Costituzione”.

