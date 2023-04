Al Csm volano gli stracci tra il vicepresidente Pinelli e i laici di FdI

I consiglieri eletti in quota Fratelli d'Italia non si sono presentati al plenum in polemica con la deriva "dirigista" di Pinelli (Lega). Dopo due ore la crisi è rientrata, ma l'imbarazzo resta

Giornata convulsa quella vissuta oggi dal Consiglio superiore della magistratura. La seduta del plenum, prevista per le ore 13, è iniziata con due ore di ritardo dopo che i quattro componenti laici in quota Fratelli d’Italia (Felice Giuffrè, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli) hanno deciso di non presentarsi, in polemica con il vicepresidente Fabio Pinelli (Lega). Le ragioni dello scontro, anticipate sul Foglio, sono legate a un’insofferenza dei laici di FdI – e anche di diversi membri togati – per il protagonismo di Pinelli attorno alla programmazione dei lavori del Csm. Appena eletto come vicepresidente, Pinelli ha deciso di cancellare da febbraio ad aprile la “settimana bianca”, cioè l’ultima settimana del mese in cui per tradizione il Consiglio superiore è fermo e non ci sono attività nelle commissioni o nel plenum.