Che ne sarà dell'antimafia dei processi farlocchi? J'accuse, con poca pietà

Che ne sarà del metodo Ingroia, dell’antimafia degli apparati, dei pm che hanno incoraggiato il teatrino dei tribunali paralleli montati negli studi televisivi? Che ne sarà dei Reverendissimi Inquisitori di Palermo e di altre procure della Repubblica che hanno segnato una stagione infelice della giustizia, che hanno collezionato centinaia di cittadinanze onorarie, che hanno raggiunto inimmaginabili traguardi di carriera, che hanno pubblicato decine di libri, che hanno avuto spalancate le porte della Camera e del Senato? E ora che ne sarà dei professionisti dell’antimafia che per anni hanno imbastito processi farlocchi, che hanno impiccato all’albero della gogna persone innocenti, che hanno costruito carriere sulle pene degli altri e che oggi liquidano le loro scempiaggini con un sorrisetto cinico e beffardo? Dicevano di cercare verità e giustizia; invece traccheggiavano con i pentiti per confezionare scenari improbabili. Dicevano di volere smascherare tutte le colpe e tutte le complicità sulle stragi di mafia; invece si servivano dei pataccari per costruire teoremi e inchiodare sul banco degli imputati chiunque mostrasse di volere contrastare il loro potere. Già. Come si permettevano i Ros di Mario Mori di sollevare un dubbio di fronte ai Reverendissimi Inquisitori della procura di Palermo che volevano invece riscrivere la storia d’Italia e bruciare sul rogo della giustizia la Dc di Giulio Andreotti o l’impero di Silvio Berlusconi? Con quale faccia tosta quei testardi ufficiali dei carabinieri volevano dirottare l’attenzione sullo scandalo degli appalti mentre i coraggiosi magistrati dell’antimafia non vedevano l’ora di inconigliarsi come segugi dentro Palazzo Chigi o tra i saloni del Quirinale per sfogliare l’agenda di Oscar Luigi Scalfaro e di Carlo Azeglio Ciampi, o per intercettare le conversazioni di Giorgio Napolitano?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE