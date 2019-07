Chi vince il Tour de France? Tutti i protagonisti, squadra dopo squadra

La maga Henriette la si può trovare ogni giorno a Montmartre a non molta distanza dalla Basilica del Sacro Cuore. È una donna di oltre ottant'anni e da una sessantina gira con la sua palla di cristallo. E in molti a lei chiedono lumi sul futuro. È inoltre una grande appassionata di ciclismo e, leggenda vuole, che Jacques Goddet, patron del Tour de France dal 1947 al 1986 a lei chiedesse lumi su come sarebbe stata la corsa. La maga Henriette l'anno scorso profetizzò una lotta fratricida, una battaglia tra cuori amici. Poi sintetizzò il pensiero: Froome non riuscirà a conquistare la doppietta Giro-Tour perché lo Spirito del mondo non vuole. Perché secondo la maga Henriette tutta la nostra esistenza, compreso il ciclismo, gira intorno ed è dominato dallo Spirito del mondo. E poco importa se non ci si crede e se non si può toccarlo, vederlo o anche percepirlo. Per lei c'è e questo basta.

La maga Henriette tre giorni fa, ha fatto sapere un collega che a lei ogni tanto si rivolge pur non credendo nella chiaroveggenza, ha detto che, quello che partirà da Bruxelles sabato 6 luglio, sarà un Tour de France sorprendente. Non bello o brutto, non ha specificato, soltanto sorprendente. "E allargherà i confini del ciclismo. Sarà un podio finale molto colorato, un podio finale che non possiamo immaginare. E questo Tour segnerà l'inizio di una nuova epoca, dando il giusto tributo a chi in questi anni è stato molto vincente e non amato abbastanza". Alla maga Henriette si può credere oppure no. Quel che è certo è che ogni tanto ci prende, anche perché non dice niente di definitivo, solo mezze frasi a cui appigliarsi.

Nelle pagine che seguono trovate una piccola descrizione di obbiettivi e speranze, di certezze e sorprese delle squadre che partiranno da Bruxelles per cercare di conquistare qualcosa nella 106esima edizione della Grande Boucle

Tutti i partecipanti al Tour de France 2019

TEAM INEOS

1 Geraint Thomas

2 Egan Bernal Gomez

3 Jonathan Castroviejo

4 Michal Kwiatkowski

5 Gianni Moscon

6 Wout Poels

7 Luke Rowe

8 Dylan Van Baarle

BORA-HANSGROHE

11 Peter Sagan

12 Emmanuel Buchmann

13 Marcus Burghardt

14 Patrick Konrad

15 Gregor Mühlberger

16 Daniel Oss

17 Lukas Pöstlberger

18 Maximilian Schachmann

DECEUNINCK – QUICKSTEP

21 Julian Alaphilippe

22 Kasper Asgreen

23 Dries Devenyns

24 Yves Lampaert

25 Enric Mas

26 Michael Mørkøv

27 Maximiliano Richeze

28 Elia Viviani

AG2R LA MONDIALE

31 Romain Bardet

32 Mikael Cherel

33 Benoit Cosnefroy

34 Mathias Frank

35 Tony Gallopin

36 Alexis Gougeard

37 Oliver Naesen

38 Alexis Vuillermoz

BAHRAIN – MERIDA

41 Vincenzo Nibali

42 Damiano Caruso

43 Sonny Colbrelli

44 Rohan Dennis

45 Ivan Garcia Cortina

46 Matej Mohoric

47 Dylan Teuns

48 Jan Tratnik

GROUPAMA – FDJ

51 Thibaut Pinot

52 William Bonnet

53 David Gaudu

54 Stefan Küng

55 Matthieu Ladagnous

56 Rudy Molard

57 Sébastien Reichenbach

58 Anthony Roux

MOVISTAR

61 Nairo Quintana

62 Alejandro Valverde

63 Andrey Amador

64 Imanol Erviti

65 Mikel Landa Meana

66 Nelson Oliveira

67 Marc Soler

68 Carlos Verona Quintanilla

ASTANA

71 Jakob Fuglsang

72 Pello Bilbao Lopez De Armentia

73 Omar Fraile Matarranz

74 Hugo Houle

75 Gorka Izaguirre Insausti

76 Alexey Lutsenko

77 Magnus Cort Nielsen

78 Luis León Sanchez

JUMBO – VISMA

81 Steven Kruijswijk

82 George Bennett

83 Laurens De Plus

84 Dylan Groenewegen

85 Amund Jansen

86 Tony Martin

87 Mike Teunissen

88 Wout Van Aert

EF EDUCATION FIRST

91 Rigoberto Uran

92 Alberto Bettiol

93 Simon Clarke

94 Tanel Kangert

95 Sebastian Langeveld

96 Tom Scully

97 Tejay Van Garderen

98 Michael Woods

MITCHELTON – SCOTT

101 Adam Yates

102 Luke Durbridge

103 Jack Haig

104 Michael Hepburn

105 Daryl Impey

106 Christopher Juul Jensen

107 Matteo Trentin

108 Simon Yates

CCC TEAM

111 Greg Van Avermaet

112 Patrick Bevin

113 Alessandro De Marchi

114 Simon Geschke

115 Serge Pauwels

116 Joseph Rosskopf

117 Michael Schär

118 Lukasz Wisniowski



UAE TEAM EMIRATES

121 Daniel Martin

122 Fabio Aru

123 Sven Erik Bystrøm

124 Rui Costa

125 Sergio Luis Henao Montoya

126 Alexander Kristoff

127 Vegard Stake Laengen

128 Jasper Philipsen

TREK – SEGAFREDO

131 Richie Porte

132 Julien Bernard

133 Giulio Ciccone

134 Koen De Kort

135 Fabio Felline

136 Bauke Mollema

137 Toms Skujins

138 Jasper Stuyven

TEAM SUNWEB

141 Michael Matthews

142 Nikias Arndt

143 Cees Bol

144 Chad Haga

145 Lennard Kämna

146 Wilco Kelderman

147 Søren Kragh Andersen

148 Nicolas Roche

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

151 Christophe Laporte

152 Natnael Berhane

153 Nicolas Edet

154 Jesus Herrada

155 Anthony Perez

156 Pierre Luc Perichon

157 Stéphane Rossetto

158 Julien Simon

LOTTO SOUDAL

161 Caleb Ewan

162 Tiesj Benoot

163 Jasper De Buyst

164 Thomas De Gendt

165 Jens Keukeleire

166 Roger Kluge

167 Maxime Monfort

168 Tim Wellens

TOTAL DIRECT ENERGIE

171 Lilian Calmejane

172 Niccolò Bonifazio

173 Fabien Grellier

174 Paul Ourselin

175 Romain Sicard

176 Rein Taaramäe

177 Niki Terpstra

178 Anthony Turgis

KATUSHA – ALPECIN

181 Ilnur Zakarin

182 Jens Debusschere

183 Alex Dowsett

184 José Gonçalves

185 Marco Haller

186 Nils Politt

187 Mads Würtz

188 Rick Zabel

WANTY – GOBERT

191 Guillaume Martin

192 Frederik Backaert

193 Aime De Gendt

194 Odd Christian Eiking

195 Xandro Meurisse

196 Yoann Offredo

197 Andrea Pasqualon

198 Kevin Van Melsen

DIMENSION DATA

201 Edvald Boasson Hagen

202 Lars Bak Ytting

203 Stephen Cummings

204 Reinardt Janse Van Rensburg

205 Benjamin King

206 Roman Kreuziger

207 Giacomo Nizzolo

208 Michael Valgren

ARKEA – SAMSIC

211 Warren Barguil

212 Maxime Bouet

213 Anthony Delaplace

214 Elie Gesbert

215 André Greipel

216 Kevin Ledanois

217 Amael Moinard

218 Florian Vachon